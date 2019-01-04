Duterte Bangsamoro Organik Yasası için halk oylamasından umutlu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) yaklaşan halk oylamasında kabul edileceğinden emin olduğunu belirtti.

ABS-CBN'nin haberine göre, Duterte, Tagaytay şehrinde yaptığı konuşmada, BOL'un referandumdan geçeceğine emin olduğunu vurgulayarak, "Umuyorum ve dua ediyorum BOL'dan iyi şeyler çıkacak. Halk oylaması yaklaşırken, bunun halkın iradesinden geçeceğine inanmak için her türlü nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğu savunularak geçersiz sayılması için Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruya işaret eden Duterte, "Yüksek Mahkemede ciddi bir mesele olabilir, ancak bunun, gerçekten doğru ve herkesin lehine olacak şekilde sonuçlanacağını umuyorum." dedi.

Halk oylaması ilk olarak 21 Ocak'ta, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi, Kotabato şehri ve Basilan bölgesindeki Isabela şehrinde yapılacak.

Bangsamoro Özerk Bölgesine girmek isteyip istemediğine dair yapılan halk oylamasının ikinci aşaması ise 6 Şubat'ta düzenlenecek.