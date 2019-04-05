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Korkunç açıklama: Askerlerime intihar görevi vereceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in, Filipinliler'in Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası'ndan uzak durmaması halinde bölgede askerlerine 'intihar görevi' vereceği uyarısında bulundu.

Korkunç açıklama: Askerlerime intihar görevi vereceğim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görülmesine ilişkin, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adayla ilgili sınırları zorlaması halinde askerlerini bölgeye 'intihar göreviyle' göndermekle tehdit etti.

CNN Philippines'in haberine göre Duterte, en az 200 Çin teknesinin 'Spratly' Takımadaları'nda Filipinliler'in Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası yakınında görülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelin dost olalım ancak Pag-asa Adası'na ve diğerlerine dokunmayın. Orada hamleler yaparsanız, bu farklı bir hikaye olur. (Böyle bir durum karşısında) Askerlerime 'intihar görevi için hazırlık yapmalarını' söyleyeceğim" dedi.

'RİCA ETMEYECEĞİM YA DA YALVARMAYACAĞIM'

Sözlerinin bir uyarı değil, 'dostlarına tavsiye' olduğunu dile getiren Duterte, "Rica etmeyeceğim ya da yalvarmayacağım. Sadece size, Pag-asa'dan uzak durmanızı çünkü orada askerlerimin olduğunu söylüyorum" ifadesini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, hafta başında yaptığı açıklamada, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini bildirmişti. Filipinli bir diplomat da Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini aktarmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı dün, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında Çin teknelerinin varlığının "yasa dışı" olduğunu savunmuştu.

'DEVRİMCİ MÜCADELE' UYARISI

Diğer yandan Duterte, kendisini eleştirenleri hedef alan konuşmasında, "devrimci savaş" ilan edeceği ve aleyhinde iş çevirenleri tutuklayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Duterte, bir senatörün, devlet başkanı tarafından imzalanan hükümet sözleşmelerinin ve kredi anlaşmalarının gözden geçirilmesi gerektiğiyle ilgili yorumu üzerine "Suçluluk, uyuşturucu, isyan ve diğer konularla ilgili yeterince problemim var ama sınırlarımı zorlarsanız, ihzar müzekkeresinin askıya alındığını ilan edeceğim ve hepinizi tutuklayacağım" dedi.

Kendisini aşırı bir noktaya itmemeleri için tehditte bulunduğunu ifade eden Duterte, "Eğer benim için işi zorlaştırırsanız, görev süremin sonuna kadar devrimci bir mücadele ilan edeceğim. O zaman beni mazur görmek zorunda kalacaksınız" dedi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ KRİZİ

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda 'Paracel' ve 'Spratly' olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından 'Hoang Sa' ve 'Truong Sa', Çin tarafından ise 'Şişa' ve 'Nanşa Çündao' olarak adlandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Duterte çin intihar görevi asker ada

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