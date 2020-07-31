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Duterte: Maskelerinizi benzinle dezenfekte edin

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi için dezenfaktan enjekte edilmesi önerisini aratmayan Fillipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Maskelerinizi benzinle temizleyebilirsiniz” çağrısında bulundu.

Duterte: Maskelerinizi benzinle dezenfekte edin

Duterte, kendisini şaşkınlıkla karşılayanları “Ciddiyim, şaka yapmıyorum” diye temin etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgın konusundaki ilginç çıkışlarından birine daha imza atarak halka maskelerini benzinle dezenfekte etme önerisinde bulundu.

Bir kez daha aynı öneride bulunduğunu hatırlatan Duterte, “Beni eleştirenler dedi ki, ‘Duterte deli, aptal’. Eğer ben deliysem, senin başkan olman gerekir, ben değil. Söylediğim şey doğruydu. Eğer alkol yoksa, özellikle yoksullar için, sadece bir benzin istasyonuna gidin ve maskeyi dezenfekte etmek için (benzin) kullanın” diye konuştu.

'AKLIMIN İÇİNE GİRMEYE ÇALIŞIN'

İfadelerini vurgulayan Duterte, “Şaka yapmıyorum, şaka yapmıyorum. Aklımın içine girmeye çalışın” dedi.

Uzmanlar kumaş maskelerin normal bir şekilde yıkanması, cerrahi maskelerin ise kullanıldıktan sonra atılması gerektiğini söylüyor.

Benzinin herhangi bir dezenfekte etkisinin olduğu kanıtlanmadığı gibi, uzun süre benzine maruz kalınması tehlikeli bulunuyor ve ayrıca alev alma riski taşıyor.

Rodrigo Duterte, geçen hafta da benzer bir çıkışta bulunmuş ancak yetkililer hemen düzeltmişlerdi.

Sözcüsü Harry Roque, “Başkan olarak geçirdiği dört yıldan sonra bile onu hâlâ tanıyamadığınıza inanamıyorum. Sadece şaka yaptı. Niye benzin kullanalım ki?” demişti.

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