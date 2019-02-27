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Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık vermeye hazırım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uğradıkları katliamla ülkelerinden kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık vermeye hazır olduğunu açıkladı.Filipinler’in başkenti Manila’da açıklamalarda bulunan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rohingya Müslümanlarını ülkesine kabul etmeye istekli olduğunu belirterek, "Rohingyalıları kabul etmeye istekli ve hazırım.

Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık vermeye hazırım"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uğradıkları katliamla ülkelerinden kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık vermeye hazır olduğunu açıkladı.
Filipinler’in başkenti Manila’da açıklamalarda bulunan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rohingya Müslümanlarını ülkesine kabul etmeye istekli olduğunu belirterek, "Rohingyalıları kabul etmeye istekli ve hazırım. Onlara Filipin vatandaşlığı vereceğim" ifadelerini kullandı.
25 Ağustos 2017’de Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşadıkları zulüm ve katliamdan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş’e sığınmıştı. Yaklaşık 100 yıldır baskı ve şiddet altında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, farklı tarihlerde de defalarca katliama uğradı.

Duterte:

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