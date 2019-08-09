Duterte’den ABD’ye: “Asla izin vermem”

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD’nin Filipinler topraklarına orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler ile ABD arasında Karşılıklı Savunma Antlaşması’nın olmasına rağmen Filipinler Anayasası’nın ihlali sayıldığı için ülkede nükleer cephanelik de dahil olmak üzere yabancı silahların girişini yasaklayacağını açıkladı. Duterte, başkent Manila’daki başkanlık sarayı Malacanang’da Filipinler ve Çin arasında gerçekleştirilen iş insanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, “Gazetede orta menzilli balistik füze yerleştireceklerine dair haberler var. Bu asla olmayacak çünkü buna izin vermeyeceğim. Bu anayasanın ihlalidir. Filipinler’e nükleer silah yerleştiremezsiniz" şeklinde konuştu.

ABD, geçtiğimiz günlerde 1987 yılında Sovyetler Birliği’yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya’nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmen çekildi. INF anlaşmasından çekildikten hemen sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, orta menzilli balistik füzelerini Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırmak istediklerini açıklamıştı. Füze üslerinin konumlarının henüz belli olmadığı belirtilirken Avustralya da bu üslerin konuşlandırılacağı ülkelerden biri olmayacağını açıklamıştı.



