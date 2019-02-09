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Duterte'den "Katolik Kilisesi reforma gitmeli" yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Duterte'den "Katolik Kilisesi reforma gitmeli" yorumu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Papa Franciscus'un kiliselerde papazların rahibelere cinsel tacizde bulunduğunu kabul etmesinin ardından Katolik Kilisesi'nin reforma gitmesi gerektiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Duterte, Legazpi kentinde düzenlenen Barış ve Düzen Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu itirafın, Katolik Kilisesi'nin hükümetini eleştirme konusunda manen gücü olmadığını kanıtladığını belirterek "Kilise reforma gitmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nüfusun büyük bölümü Hristiyan olan Filipinler'de Katolik Kilisesi, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele gibi tartışmalı politikalarını eleştiriyordu.

Geçmişte bir rahibin tacizine uğradığını iddia eden Duterte, kilisenin bu eleştirilerine karşılık veriyordu.

Papa Franciscus, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, kiliselerde papazların rahibelere cinsel tacizde bulunduğunu, hatta bir vakada rahibelerin "seks kölesi" olarak tutulduğunu belirtmişti.

Kiliselerin konuya müdahale etmeye çalıştığını kaydeden Papa, buna rağmen bu tür vakaların hala sürdüğünü söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Katolik Kilisesi Rodrigo Duterte

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