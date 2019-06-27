HABER

Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da düğün öncesi gelin Fulya Yüksel'i beyazlar içinde görmek için bekleyen damat Tamer Bekiroğlu, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı.

Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı

Gürkay GÜNDOĞAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da düğün öncesi gelin Fulya Yüksel'i beyazlar içinde görmek için bekleyen damat Tamer Bekiroğlu, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Görüntülenen o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi Fulya Yüksel'i gelinlikle ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla gelinin bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla gelini beklemeye başladı. Bir süre sonra beyaz gelinlik içinde duvağı örtülü olarak gelen kişi, Tamer Bekiroğlu’nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Duvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığıDuvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığıDuvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığıDuvağı açtığında gelin yerine erkek arkadaşını gören damadın şaşkınlığı

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Gordion Antik Kenti’nin bulunduğu Polatlı’da turizm hamlesiGordion Antik Kenti’nin bulunduğu Polatlı’da turizm hamlesi
Lavanta bahçelerinde görsel şölenle, doğanın rengi mor ve yeşile dönüştüLavanta bahçelerinde görsel şölenle, doğanın rengi mor ve yeşile dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.