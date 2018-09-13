Duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı

ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavur kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Bir evin taş duvarı arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için uğraşmalarına rağmen başarılı olamadı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, duvarı çekiçle kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, ekipler tarafından su verildikten sonra doğal hayatına bırakıldı.

