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  4. Duvar çöktü anne ve kızı altında kalarak ağır yaralandı

Duvar çöktü anne ve kızı altında kalarak ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir evin çatısının duvarı çöktü, yoldan geçen anne ve kızı duvar altında kalarak ağır yaralandı.Olay, Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 377.

Diyarbakır’da bir evin çatısının duvarı çöktü, yoldan geçen anne ve kızı duvar altında kalarak ağır yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 377. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne Nurcan K. ve kızı Semra K. sokakta yürürken altında geçtikleri numara 6’daki evin çatı duvarı üzerine çöktü. Gürültüyü duyan çevredekilerin koşması üzerine Nurcan K. ve Semra K. molozların altında ağır yaralandığını gördü. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri sokağı kapatarak tedbir alıp olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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