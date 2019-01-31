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'Duvar Ödeneğini Kapsamayan Bir Anlaşma İşe Yaramaz'

31.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında Meksika sınırında güvenlik konusunda müzakereler sürerken gelen açıklamalar tarafların henüz duruşundan geri adım atmadığına işaret ediyor. Başkan Trump, sınıra duvar inşası için ödeneği kapsamayan bir anlaşmanın işe yamayacağını savundu. ...

'Duvar Ödeneğini Kapsamayan Bir Anlaşma İşe Yaramaz'

ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında Meksika sınırında güvenlik konusunda müzakereler sürerken gelen açıklamalar tarafların henüz duruşundan geri adım atmadığına işaret ediyor. Başkan Trump, sınıra duvar inşası için ödeneği kapsamayan bir anlaşmanın işe yamayacağını savundu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki müzakerelerde olası uzlaşı konusunda karamsar konuşan Trump “Anlaşmaya varacaklarını sanmam” dedi.

Trump, Amerika’nın Meksika sınırının bazı noktalarında var olan çitlere atıfta bulunarak “Tijuana ve San Diego arasındaki sınır duvarı yıkılsa, Nancy Pelosi duvar için yalvarır” diye konuştu.

Başkan Trump sabah saatlerinde Twitter’dan paylaştığı mesajlarda da Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden oluşan komisyonda yapılan müzakerelerle zaman kaybettiğini savunmuş, “Demokratlar, destekleyen delillere ve karavanların gelmesine rağmen çok ihtiyaç duyduğumuz duvarın yapılması için para vermeyecek. Ben hallediyorum. Duvar zaten inşa ediliyor, çok fazla yardım beklemiyorum” diye yazmıştı.

Daha önce tarafların anlaşmaya varamaması halinde ya hükümetin yeniden kapanacağı ya da ulusal acil durum ilan edebileceğini söyleyen Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda bir kez daha o ihtimale üstü kapalı olarak atıfta bulundu. “Büyük karavanlarla ülkemize Yasa Dışı Gelenlerin İşgalini durdurmak için daha fazla asker Güney Sınırına gönderiliyor. Daha önceki Karavanları durdurduk, bunları da durduracağız. Duvarla çooook daha kolay ve ucuz olur” diye yazdı.

Pelosi: “Tasarıda duvar ödeneği olmayacak”

Taraflar arasında devam eden müzakerelere ilişkin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Kongre’deki haftalık basın toplantısı sırasında açıklama yaptı. Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakerecilerden oluşan ekibin görüştüğü tasarının Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için istediği 5 milyar 700 milyon doları kapsamayacağını söyledi.

Ancak Pelosi, “Teknoloji ve bazı altyapı imkanlarının uygun olduğu yerlere ilişkin bazı önerileri olursa, bu müzakerenin bir parçası olur” diye konuştu. Pelosi, “Sınır bölgesinde pek çok yerde kayalıklar var, nehir var. Bir de 600 mil uzunluğunda bir şey var. Bunun 300 millik kısmı sınır çiti. Eğer Başkan buna duvar demek istiyorsa diyebilir” ifadelerini kullandı, kollarıyla çapraz işareti yaparak da sınırdaki çitin şeklinin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştı.

Pelosi, Başkan Trump’ın Twitter’dan verdiği mesajların tonuna da değinerek ‘‘Başkan’ın ‘Kongre’nin ne düşündüğü önemli değil’ demesi bir müzakere biçimi değildir. Başkan Amerikan halkının ihtiyaçlarıyla ilgili bir konunda Kongre’nin tamamen uzak durmasını istiyor’’ dedi.

Nancy Pelosi, müzakerecilere dışardan bir müdahale olmadan iki partinin de üzerinde uzlaşı sağlayabileceği bir anlaşma ortaya koymalarına fırsat tanınması gerektiğini söyledi. Hükümeti kalıcı olarak açacak bir tasarının şu an yürütülen sınır güvenliği görüşmelerinin parçası olmaması gerektiğini belirtti.

Müzakere Komisyonu, Başkan’ın bütçe tasarısında yer almasını istediği duvar parası olan 5,7 milyar dolar konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Komisyonun çalışmalarını, geçen hafta hükümetin 35 günün sonunda yeniden açılması için vardıkları anlaşmanın sona ereceği 15 Şubat tarihine yakın bir zamanda, yaklaşık 10 Şubat gibi sonlandırması bekleniyor.

Pelosi ayrıca Başkan Trump’ın kendilerine ‘‘Dreamer’’ denilen ve ülkeye yasa dışı yollarla küçük yaşta sokulan yasa dışı göçmenlerin üç yıl boyunca korunması önerisini de ‘‘Geleceği olmayan bir öneri’’ diyerek reddetti.

Bu gençlere Obama döneminde DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals-Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programıyla ABD’de yaşama ve çalışma hakkı verilmişti. Ancak Başkan Trump uygulamayı kaldırma kararı almıştı. Pelosi, ‘‘Bu öneri, ‘Bunlar zaten var olan korumalar. Ben bunları kaldıracağım. Aynılarını geçici olarak sunacağım, siz de bana kalıcı bir duvar vereceksiniz’ demekle aynı şey’’ diye konuştu.

Kongre’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in yeni bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlayamaması nedeniyle hükümet 22 Aralık-25 Ocak arasında 35 gün kapalı kalmıştı. Kongre’nin üç haftalık geçici bir bütçe üzerinde anlaşmasıyla hükümet 28 Ocak’tan itibaren geçici olarak açıldı. Ancak bu bütçenin geçerlilik süresi de 15 Şubat’ta sona eriyor.

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