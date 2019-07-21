Duvar Resimleriyle Köyünün Kaderini Değiştirdi

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyü yıllarca tarımla geçindi. Zeytin, bamya, kavun, badem gibi ürünler Germiyan halkının geçim kaynağı oldu. Ancak son yıllarda köyde turizm faaliyeti de giderek önemini arttırıyor. Bunda belki Germiyan’ın Çeşme gibi turistik bir bölgeye yakın olması etkili. Ancak Nuran Erden’in köy duvarlarına yaptığı resimler olmasaydı, herhalde Germiyan bu kadar çok turist çekmezdi.

Köyün hemen hemen her sokağında onun imzasını taşıyan resimler var. Resimler çiçek ve ağaç ağırlıklı. Nuran Erden, bunu “biz aile olarak çiçeği çok severiz” diye açıklıyor. Flamingo, kelebek, kuş gibi hayvan figürleri de Erden’in favorisi. Resimleri önceden planlamadığını söyleyen Erden, “Geliyorum duvarın başına bir şey düşünüyorum ama hiç ummadığım başka bir şey çıkıyor. Mesela bazen bir ağaç çizmeye çıkıyorum, gidiyorum bir gül çıkıyor” diye konuşuyor.

“Bana ‘sen deli misin, ne uğraşıyorsun’ dediler”

Doğma büyüme Germiyanlı olan Nuran Erden, Trakya Üniversitesi’nde iki yıl boyunca halıcılık eğitimi almış. Tekrar köyüne döndüğünde tarımla uğraşmaya devam etmiş. Şimdi bir yandan da evinin bahçesinde açtığı kafeyi işletiyor. Köyde son yıllarda köyü gezmeye gelenlere yönelik kafe, lokanta gibi işletmelerin sayısı da artmış.