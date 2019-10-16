Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kaş ilçesinde sabah otomobiliyle yola çıktıktan sonra haber alınamayan duvar ustası Süleyman Kocakaya’nın (48) cansız bedeni 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilinde bulundu.

Olay, Kaş’a bağlı Yayla Aklar Mahallesi ile Saklıkent arasında meydana geldi. Duvar ustası Süleyman Kocakaya, sabah 05.30 sıralarında 44 EL 350 plakalı otomobiliyle, İslamlar Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Süleyman Kocakaya’dan bir daha haber alamayan ailesi Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yardım istedi. Aile kendi imkanlarıyla da Kocakaya’yı aramaya çıktı.

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri saat 11.30 sıralarında Süleyman Kocakaya’nın otomobilini yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir ağaca tutunmuş halde buldu. Jandarma ekipleri uçurumdaki otomobilin içinde Süleyman Kocakaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve iki çocuk babası Süleyman Kocakaya’nın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra morga konuldu. Süleyman Kocakaya’nın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobiliyle uçurumdan yuvarlandığı tahmin ediliyor.

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