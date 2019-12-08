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Duvar yıkılınca tarih gün yüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yıkımı gerçekleştirilen alanda duvarın arkasında kalan başka bir evin duvarında Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan çatışma izleri ortaya çıktı.Şanlıurfa’da tarihi alanların ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalarda yıkımı gerçekleştirilen bir evin arkasında kalan başka bir evin duvarlarında Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da yıkımı gerçekleştirilen alanda duvarın arkasında kalan başka bir evin duvarında Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan çatışma izleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa’da tarihi alanların ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalarda yıkımı gerçekleştirilen bir evin arkasında kalan başka bir evin duvarlarında Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı. Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan tarihi evin duvarında birçok mermi izi olduğu görüldü. Şanlıurfa’nın kurtuluşunda çok şiddetli çatışmaların yaşandığının kanıtı olan ev, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Mahallede oturan vatandaşlar, Fransızların Şanlıurfa’yı kuşattıkları dönemde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve izlerin de o dönemden kaldığını belirttiler.

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