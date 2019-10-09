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Duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de kamyonetiyle bir evin duvarına çarparak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir binanın duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Tasar yönetimindeki 22 FY 380 plakalı kamyonet, D-100 Karayolu'ndan Bahçelievler Mahallesi Nazlı 2 Sokağı'na dönmeye çalışırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, kamyonetin içinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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