Duvara çarpan otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta otomobilin yol kenarında bulunan duvara çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hafik- Doğanşar yolunun Özen köyü yakınlarında meydana geldi. Hafik yönünden Doğanşar'a giden Ömer Cörüt yönetimindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, eşi Hatice Cörüt hayatını kaybetti. Sürücü Cörüt, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hatice Cörüt'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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