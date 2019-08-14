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Duvara çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

   Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Çankaya'nın Cebeci semtinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı yönüne giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DR 9668 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Detay

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA) -

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