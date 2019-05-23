Duvara çarpan otomobilde, boynuna ip bağlı halde ölü bulundu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Vehbi Emin S. (17), boş arazide bahçe duvarına çarpan otomobilde, boynuna ip bağlı halde ölü bulundu. Vehbi Emin S.'nin boynundaki ipin bir parçasının da yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma diğerine bağlı olduğu belirlendi.

Tacin Mahallesi sakinleri, saat 08.30 sıralarında boş bir arazide bahçe duvarına çarpan 68 KP 507 plakalı otomobili fark etti. Otomobilin yanına giden mahalleli, sürücü koltuğunda oturan kişinin hareketsiz olduğunu görüp, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibi, boynunda ip bağlı olan ve üzerinden Vehbi Emin S. adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü saptadı. Çevrede yapılan araştırmada Vehbi Emin S.'nin boynuna bağlı olan ipin bir parçasını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu. Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu belirledi.

Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, Vehbi Emin Sönmez'in intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI



