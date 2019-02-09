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Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Manavgat-Antalya karayolunda Otomobil bahçe duvarını yıkıp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

Manavgat-Antalya karayolunda Otomobil bahçe duvarını yıkıp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen ne olduğunu ancak güvenlik kameralarını izleyince anlayabilen iş yeri sahibi İsmail Sağlam, “adam duvara çarptıktan sonra düşen plakasını da alıp kaçıyor. En azından durup helallik almasını isterdik” dedi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler mevki’inde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre D-400 karayolu kenarında bulunan toplama yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, karşısından gelen ve şeridine geçen otomobile çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca Hatipler mahallesi sınırlarında yol kenarında bulunan İsmail Sağlam’a ait iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Sürücü, aracıyla duvarı yıktıktan ve düşen plakasını alıp durmadan yoluna devam etti.
Kazadan bir süre sonra iş yerine gelen İsmail Sağlam, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Önce yıkık duvara bir anlam veremeyen iş yeri sahibi gerçeği güvenlik kameralarını izleyince öğrendi. Sağlam, “Bir an malzeme taşıyan traktörden bir şeyler düşmüş olabileceğini düşündüm. Güvenlik kamerasını takan firmayı aradım ve görüntüleri izledik. Görüntülerde Ilıca tarafından gelen bir otomobilin, karşısından gelen araç şerit ihlali yaptığı için bu araca çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Yağmurdan kayganlaşan yolda kayıp duvara çarpıyor. Ve duvar yıkılırken kazaya neden olan araç durmadan uzaklaşıyor. Kaza yapan aracın sürücüsü de inip düşen plakasını aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Savcılığa gidip bu araçtan şikayetçi oldum” dedi.
Duvarın öneminin olmadığını, önemli olanın kazada can kaybı bulunmaması olduğunu belirten Sağlam “Beni üzen olay duvarı yıktığı halde durmayıp kaçıp gitmesi. İnsan kaza yaptım der. Kendisinden bir şey isteyecek değilim. Ama kazayı yapan kişi ne yazık ki helallik bile almamayı tercih etti. Bulunmasını ve gerekenin yapılmasını istiyorum. İleride petrolde ve yol kenarında bir çok kamera var. En kısa sürede bulunacağına inanıyorum” dedi.

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti

Duvara çarptı, ’bana mısın’ demedi, düşen plakasını alıp kaçıp gitti
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