Duvara çıkan sincap, uzatılan sopa üzerinden indi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, evin duvarına çıkan sincap, burada mahsur kalınca itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Sincap, duvardan indikten sonra gözden kayboldu.

İzzet Baysal Mahallesi Şelale Sokak'ta oturan Suat Güneş, evinin duvarında sincap olduğunu fark etti. Güneş, sincabın inemediğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri apartmanın girişindeki duvara tutunan sincaba doğru sopa uzattı. Sincap sopanın üzerinden inerek hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.

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