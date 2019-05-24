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Duvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, okulun bahçe duvarına tırmanırken, ayağı kayınca düşen ortaokul öğrencisi Alperen Eşen'in (12) sol koluna, korkuluk demiri saplandı.

Duvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, okulun bahçe duvarına tırmanırken, ayağı kayınca düşen ortaokul öğrencisi Alperen Eşen'in (12) sol koluna, korkuluk demiri saplandı. İtfaiye ekibi, demir çubuğu keserken, hastaneye kaldırılan Eşen, tedaviye alındı.
Seydikemer'deki Eşen Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Alperen Eşen, okulun bahçe duvarına tırmandı. Bu sırada ayağı kayan Eşen'in sol koluna, korkuluğun demir çubuğu saplandı. Olayı gören diğer öğrenciler, öğretmenlere haber verdi. Öğretmenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, demir çubuğu kesti. Koluna saplı kalan demir çubuk parçasıyla ambulansa bindirilen Alperen Eşen, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yapılan operasyonla Eşen'in koluna saplı demir çubuğun çıkarıldığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Duvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandıDuvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandıDuvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandı

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