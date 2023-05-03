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Duvarda fotoğrafını görüp 'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' dedi, öldürüldü!

03.05.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan kan donduran olayda, Y.Ç. (50) isimli bir şahıs, öldürülen üvey ağabeyi için "Rahmetli de çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" diyen ve iddiaya göre küfreden M.D. (51) isimli kişiyi, aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla vurup öldürdü. M.D.'yi, üvey ağabeyine küfrettiği için vurduğunu belirten zanlı Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duvarda fotoğrafını görüp 'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' dedi, öldürüldü!

Adana’da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan’ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı. Mevlide katılamayan Fatih Turhan'ın arkadaşı M.D., 1 Mayıs'ta Turhan ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi. Turhan’ın üvey kardeşi Y.Ç. ile buluşan M.D., bir süre sohbet etti.

FOTOĞRAFINI GÖRDÜ... “RAHMETLİ ÇOK İYİ BİR İNSAN DEĞİLDİ" DEYİP, İDDİAYA GÖRE KÜFRETTİ

Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan’ın fotoğrafını gören M.D., “Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı” deyip, iddiaya göre, küfretti. Bu duruma sinirlenen Y.Ç., M.D.'ye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.Ç., M.D.'yi tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

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TUTUKLANDI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheli Y.Ç.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

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Emniyete götürülen Y.Ç., üvey ağabeyine küfrettiği için M.D.'yi vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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