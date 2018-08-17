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Duvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

ADANA'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, eroin paketlerini odunluğun duvarının briketlerini kırarak buldu.

Duvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, eroin paketlerini odunluğun duvarının briketlerini kırarak buldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, evin odunluk bölümünde zula olduğunu fark etti. Duvarı kırarak briketlerin içindeki 9 kilo 530 gram eroin olan çantaya ulaşan ekipler, A.K. (57) ve R.K.'yi (49) de gözaltına aldı.
Emniyete götürülen A.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyere çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, R.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Duvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktıDuvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktıDuvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktı

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