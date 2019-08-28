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Duvardaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı, bir duvardaki gizli bölmeden 367 gram metamfetamin ele geçirildi.

Duvardaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı, bir duvardaki gizli bölmeden 367 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi sabahı, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apart daireye baskın yapan ekipler, çatı katında bulunan duvarın gizli bölmesinde 367 gram metamfetamin ele geçirdi. Mehmetçik Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.
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Duvardaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktıDuvardaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

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