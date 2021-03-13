Duvardan çıkan kir mide bulandırdı! Milyonlarca kişi izledi: 'Bu evi yakın gitsin'

Duranda Rose adlı kiracı, TikTok'ta yeni evinden temizlik yaptığı anları paylaştı. Ancak ev o kadar kirliydi ki, hem onun hem de izleyenlerin midesi bulandı. Görünüşe göre önceki oturanlar sadece sigara içmemiş evi de hiç temizlememiş gibi duruyordu.

Tavanlar, duvarlar, ev içindeki cihazlar ve evin döşemeleri 20 yıldan fazla bir süredir kalın bir katran tabakasıyla kaplıydı.

SİLDİKÇE PİSLİK ÇIKIYOR

Duranda 16 milyondan fazla kez izlenen videoda, ''Hiç böyle bir şey görmedim. 21 yıllık sigara dumanı ve hiç temizlenmemiş bir ev'' diyordu. Duranda, duvarları sildikçe içinde biriken pislik tekrar dışarı çıkıyordu.

''YAKIN GİTSİN''

Milyonlarca izlenme alan videoya binlerce yorum geldi. Birçok kişi, ''Uğraşmayın bütün evi yakın gitsin. Burası kurtarmaya değmez. Nasıl koktuğunu hayal bile edemiyorum'' derken bir kullanıcı eski ev sahiplerinin akciğerlerini düşünüyordu. Videoya ''Akciğerleri hayal edin'' notunu düştü.



