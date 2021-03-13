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Duvardan çıkan kir mide bulandırdı! Milyonlarca kişi izledi: 'Bu evi yakın gitsin'

13.03.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Duvardan çıkan kir mide bulandırdı! Milyonlarca kişi izledi: 'Bu evi yakın gitsin'

Yeni bir eve taşınan İngiliz kadın, ev temizliği yaparken mide bulandıran bir detayları TikTok'taki takipçileriyle paylaştı. Videoda paylaştığı duvar, tahminen ne bir bez ne de boya yüzü görmüştü. Öyle ki silindikçe turuncudan beyaza dönüyordu. Öte yandan milyonlarca kez izlenen videoya da yorumlar gecikmedi. Bir kullanıcı ''hiç uğraşmayın, bu evi yakın'' dedi.

Duranda Rose adlı kiracı, TikTok'ta yeni evinden temizlik yaptığı anları paylaştı. Ancak ev o kadar kirliydi ki, hem onun hem de izleyenlerin midesi bulandı. Görünüşe göre önceki oturanlar sadece sigara içmemiş evi de hiç temizlememiş gibi duruyordu.

Tavanlar, duvarlar, ev içindeki cihazlar ve evin döşemeleri 20 yıldan fazla bir süredir kalın bir katran tabakasıyla kaplıydı.

SİLDİKÇE PİSLİK ÇIKIYOR

Duranda 16 milyondan fazla kez izlenen videoda, ''Hiç böyle bir şey görmedim. 21 yıllık sigara dumanı ve hiç temizlenmemiş bir ev'' diyordu. Duranda, duvarları sildikçe içinde biriken pislik tekrar dışarı çıkıyordu.

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''YAKIN GİTSİN''

Milyonlarca izlenme alan videoya binlerce yorum geldi. Birçok kişi, ''Uğraşmayın bütün evi yakın gitsin. Burası kurtarmaya değmez. Nasıl koktuğunu hayal bile edemiyorum'' derken bir kullanıcı eski ev sahiplerinin akciğerlerini düşünüyordu. Videoya ''Akciğerleri hayal edin'' notunu düştü.

@camelgum

???????????? ##satisfying ##nasty ##gross ##fyp ##cleaning ##shocking

♬ It's A Lovely Day Today - Doris Day
@camelgum

##cigsmokehouse ##shocking

♬ Act 2: In the Hall of the Mountain King - Edvard Grieg


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