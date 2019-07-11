Duvardan dökülen mermerden son anda kurtuldular

Konya’da bir iş yerinden çıkan vatandaş ile kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu duvardan kopan mermer parçalarının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Tarihi Bedesten Çarşısında meydana geldi. Çarşıya giden anne ve oğlu, kaldırımda yürüdüğü sırada bir iş yerinin duvarından kopan mermer parçaları düştü. Bu sırada, iş yerinden çıkan bir kişi de mermer parçalarının başına çarpmasından son anda kurtulurken, omzuna bir parça geldi. Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu ise hızla oradan uzaklaştı. Kopan mermer parçaları kaldırıma dağıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.



