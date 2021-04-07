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  4. Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

07.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

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