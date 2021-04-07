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Duvardan gelen sesler ekipleri harekete geçirdi! Kaynağı bakın neymiş

07.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de işletmeciler, büfenin duvarları arasından gelen sesin kesilmemesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekibin sonuç veren hummalı çalışması neticesinde havalandırma boşluğundan kedi çıktı. Duvarların arasından kurtarılan kedi işletmeci tarafından sahiplenildi.

Duvardan gelen sesler ekipleri harekete geçirdi! Kaynağı bakın neymiş

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

DUVARI KESEREK DELİK AÇTI

Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

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İHA

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Kocaeli

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