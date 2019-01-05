Duvarı delerek eve giren 7 hırsızlık şüphelisine suçüstü

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,(DHA)- BURSA'da, bir eve duvarı delerek girip, hırsızlık yapmak isteyen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, gece merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede önleyici kolluk devriyesi görevinde olan bir jandarma ekibi, M.K.'ye ait 2 katlı bir evin duvarının, delinmiş olduğunu fark etti. Hemen inceleme yapan jandarma, sahiplerinin olmadığı evde hırsızlar olduğunu gördü. Ancak jandarmayı gören şüpheliler, kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sonunda E.A, U.Ü., K.A., M.A., V.O., M.T. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. 7 şüphelinin hırsızlık amacıyla eve girebilmek için deliği açtıkları ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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