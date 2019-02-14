Duvarı delip 120 bin liralık gümüş çaldılar

Sultangazi’de bir gümüşçü dükkanının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, yaklaşık 120 bin liralık gümüş takı ve saati çalarak kaçtı. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle yüklü miktarda mal aldıklarını söyleyen dükkan sahibi, “Giderken de bir tane oyuncak almışlar. Çocuğuna herhalde ‘Oğlum sana oyuncak çaldım’ diyecek” dedi. Olay, Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir gümüşçüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın arka kısmında bulunan inşaattan duvarı delerek içeri giren hırsızlar, yaklaşık 120 bin liralık gümüş eşyayı çaldı. Girdikleri delikten çaldıkları mallarla çıkan kişi ya da kişiler kayıplara karıştı. Polis hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Dükkan sahibi Özbey Yılmaz, tekrar böyle bir olay yaşamamak için dün geceyi dükkanda geçirdiklerini söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle yüklü miktarda mal aldıklarını anlatan Yılmaz, giden mallarının yerine tedarik ettiği gümüşlerle Sevgililer Günü’nde satış yaptığını belirtti. Hırsızların dükkanın arka tarafında bulunan inşaatı fırsat bilerek duvarı delip içeri girdiklerini söyleyen Yılmaz, “Dün sabah iş yerimize geldiğimizde içeri girdik. Tezgahlarımızın, mallarımızın dağılmış olduğunu fark ettik. Hırsızın girdiğini anladık. Baktık ön kapıda zorlama olmadığını gördük. Dükkanın arka tarafından yan taraftaki inşaatın olduğu yerden duvarı delip içeri giriyorlar. Gümüş takı, çeşitli saatlerimizi hepsini alıp götürüyorlar. Tezgahlarımız geldiğimizde bomboştu” dedi.

“Para kazanmak isterken para kaybettik”

Yaklaşık 120 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Yılmaz, “Sevgililer Günü’ne hazırlık yapmıştık. Bugün de Sevgililer Günü, maalesef başka yerlerden tedarik ettiğimiz mallarla Sevgililer Günü’nü geçirmeye çalışıyoruz. Sevgililer Günü’nde iş yaparız diye bayağı bir mal aldık. Ama maalesef böyle bir talihsiz olayla karşılaştık. Ortalama 120 bin liralık bir zarar hesapladık giden mallarımıza bakarak. Para kazanmak isterken para kaybettik” diye konuştu.

“Herhalde ’Oğlum sana oyuncak çaldım’ diyecek”

Hırsızların dükkandan giderken bir tane de oyuncak araba çaldıklarını söyleyen Yılmaz, “Giderken de bir tane oyuncak almışlar. Sadece bir tane kumandalı araba. Demek ki bu arkadaşın çocuğu var. Çocuğuna herhalde ‘Oğlum sana oyuncak çaldım’ diyecek. Dün 3 arkadaş burada sabahladık tekrar başımıza bir şey gelmesin diye, önlem olarak” şeklinde konuştu.

