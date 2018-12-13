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Duvarı delip 500 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir elektronik mağazasının duvarını delerek 500 bin lira değerinde 88 cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Daha önce mağazaya gelerek bir çok kez keşif yaptıkları ortaya çıkan zanlılar, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandılar.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Serdivan ilçesindeki bir elektronik mağazasında duvarın delinerek cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Duvarı delip telefon çalan hırsızlar yakalandı

İnceleme sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin daha önce mağazaya keşif amacıyla birçok kez geldiğini ve detaylı hazırlıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler R.A. (32) ve A.D. (33) gözaltına alındı.
Elektronik mağazasından çalınan 500 bin lira değerindeki 88 cep telefonu ise Serdivan ilçesinde şüphelilerden birine ait iş yerinin müştemilatında ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cep telefonlarını teslim alan mağaza yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, titiz çalışmalarından dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
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Anahtar Kelimeler:
sakarya hırsızlık

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