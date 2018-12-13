Duvarı delip 500 bin liralık telefon çaldılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde elektronik eşya mağazasının duvarını delerek 500 bin TL değerinde 88 cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı. Yapı denetim ve bilgisayar sistemleri üzerine iş yerleri bulunan 2 kişinin depolarına koyduğu cep telefonları ele geçirilerek mağazaya teslim edildi.

Olay, 8 Aralık günü gece saatlerinde meydana geldi. Serdivan'da bulunan bir elektronik mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, 500 bin TL değerinde 88 cep telefonunu çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında iki kişinin önceki tarihlerde sık sık mağazaya gelerek içeride ve dışarıda keşif yaptıkları, kameraların yerlerini tespit ettikleri görüldü. Görüntülerden 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Polis, R.A. (32) ve A.D. (33) isimli kişilerin Serdivan ve Adapazarı'ndaki evlerine baskın yaptı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin yapı denetim ve bilgisayar sistemleri üzerine iş yerleri bulunduğu belirlenirken, iş yerlerinin depolarında bulunan 88 cep telefonu ele geçirilerek elektronik mağazasına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.