HABER

Duvarı delip 500 bin liralık telefon çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde elektronik eşya mağazasının duvarını delerek 500 bin TL değerinde 88 cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde elektronik eşya mağazasının duvarını delerek 500 bin TL değerinde 88 cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı. Yapı denetim ve bilgisayar sistemleri üzerine iş yerleri bulunan 2 kişinin depolarına koyduğu cep telefonları ele geçirilerek mağazaya teslim edildi.

Olay, 8 Aralık günü gece saatlerinde meydana geldi. Serdivan'da bulunan bir elektronik mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, 500 bin TL değerinde 88 cep telefonunu çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında iki kişinin önceki tarihlerde sık sık mağazaya gelerek içeride ve dışarıda keşif yaptıkları, kameraların yerlerini tespit ettikleri görüldü. Görüntülerden 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Polis, R.A. (32) ve A.D. (33) isimli kişilerin Serdivan ve Adapazarı'ndaki evlerine baskın yaptı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin yapı denetim ve bilgisayar sistemleri üzerine iş yerleri bulunduğu belirlenirken, iş yerlerinin depolarında bulunan 88 cep telefonu ele geçirilerek elektronik mağazasına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

PARTNERHer şey Barbie'deki Ken'e benzemek içindi... Ama haline bir de şimdi bakınHer şey Barbie'deki Ken'e benzemek içindi... Ama haline bir de şimdi bakın
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (3)Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (3)
Asansör bozulunca merdivenleri çıkarken düşüp öldüAsansör bozulunca merdivenleri çıkarken düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Eski kız arkadaşının çantasına gizlice telefon koyup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.