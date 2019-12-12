Duvarı delip 90 bin liralık çay çaldılar

Bursa’da duvarı delerek girdikleri depodan 90 bin TL değerinde 2 ton 190 kilo çay çalan 7 şüpheliden 3’ü yakalandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Şen Sokak’ta meydana geldi. Deponun duvarını delerek içeri giren kimliği belirsiz kişiler, beşer kiloluk paketlerdeki 2 ton 190 kilogram çayı çalarak kaçtı. İhbarı değerlendiren Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin H.M, Z.Ü, O.P, Y.Ç, H.P, E.D. ve T.K. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerinden H.P., E.D. ve T.K., Anadolu Mahallesi Kumlu Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, suçlarını itiraf ederek, çalınan ürünlerin yerini polise gösterdi. Çalınan çaylar sahibine teslim edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

