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Duvarı delip bilgisayarları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

BURSA'da, inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar, 2 bilgisayarı aldıktan sonra, açtıkları delikten çıkarak kaçtı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar, 2 bilgisayarı aldıktan sonra, açtıkları delikten çıkarak kaçtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait 10 gündür kapalı olan ofiste meydana geldi. Ofisin yan tarafındaki apartman boşluğuna giren hırsızlar, ofisin duvarını kırarak, yaklaşık 40 santimetre çapında delik açtı. Delikten içeri giren hırsızlar ilk belirlemelere göre 2 bilgisayar çalarak, açtıkları delikten çıkıp, kaçtı.

Duvardaki deliği gören firma avukatının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için araştırma başlattı.

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