Duvarı delip fabrikaya giren 2 kişi yakalandı

İbrahim DANİŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde 6 ay önce faaliyetlerini durduran fabrikaya, duvarı delerek hırsızlık amacıyla girdikleri tahmin edilen 2 kişi, bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yakalandı.
Kuşçuburun Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında C.A. ve A.A., yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerini durduran bir fabrikanın duvarını balyoz ve levyeyle kırarak içeri girdi. Fabrikadan makine hırsızlığı yapmayı planladıkları sanılan şüpheliler, bölgede devriye görevindeki Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından fark edildi. Fabrikada yakalanan C.A. ve A.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sorgularının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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