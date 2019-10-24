Duvarı delip girdikleri evden hırsızlık yaptılar

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil evin duvarını delerek içeriye giren şüpheli veya şüpheliler, yaklaşık 6 bin lira değerinde çeşitli malzeme çaldı.

Hırsızlık olayı, Kemaliye Mahallesi Hüseyin Baran Caddesi’nde bulunan Halil Ekdaş’a ait tek katlı kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, eşyaları olan ancak oturan kimsenin olmadığı evin oda penceresinin altını delip içeri girdi. Şüpheliler, evdeki bütün eşyaları da etrafa saçarken, yaklaşık 6 bin lira değerinde çeşitli malzeme çalındı.

Ev sahibi Halil Ekdaş, hırsızların bütün odalarda bulunan eşyaları darmadağın ettiklerini belirtti. Ekdaş, "Biz daireye taşınmıştık. Yeni eşyalar alarak buradaki eşyaları da burada bırakmıştık. Eşyaların çoğu oğlumundu. Tandır damında bulunan bakır eşyaları da çalmışlar. Odalarda bulunan elektrikli dikiş makinesi motorunu, takım elbiselerimizi, çamaşırlarımızı, bazı elektrikli aletleri ve bazılarının da kablolarını keserek almışlar. Bakır aksamları, duvardaki priz ve duylarda bulunan elektrik kablolarını, çeşitli elektrikli ve elektronik aletleri, mutfakta bulunan mutfak ve piknik tüplerini çalmışlar. Velhasıl bütün eşyaları darmadağın etmişler. Evi kontrole geldiğimizde bu durumla karşılaştık. Polis ekipleri incelemelerde bulundu, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattılar. Tahmini olarak yaklaşık 6 bin lira değerinde zararımız bulunmakta” dedi.

