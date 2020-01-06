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  4. Duvarı delip girmişler! Market sahibi 'tesadüfen' hırsızlığı önledi

Duvarı delip girmişler! Market sahibi 'tesadüfen' hırsızlığı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, kepengini kestikten sonra, duvarını delerek içeri giren hırsızlar, bu sırada tesadüfen yoldan geçen market sahibini fark edip, çaldıkları sigaraları da bırakarak, kaçtı.

Dün gece Milas Sanayi Sitesi'ndeki bir markete gelen 2 kişi, demir makası ile önce kepengi kesti. 2 kişi ardından marketin duvarını kırarak delik açtı. Bu delikten içeri giren şüpheliler, raflardaki sigaraları çaldı. Ancak bu sırada marketin önündeki yoldan bir kişinin geldiğini fark eden şüpheliler, çaldıkları sigaraları bırakıp, kaçtı. Yoldan geçen kişinin ise market sahibi olduğu öğrenildi. Durumu görünce büyük şaşkınlık yaşayan market sahibi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yapıp, hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Milas hırsızlık

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