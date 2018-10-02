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Duvarı delip, kuyumcudan 1 kilo altın çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman duvarı delinerek girilen kuyumcudan yaklaşık 1 kilogram altın çalındı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman duvarı delinerek girilen kuyumcudan yaklaşık 1 kilogram altın çalındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişiler aranıyor. Kuyumcu Ahmet Kızıl, Özmen Caddesi üzerindeki iş yerine gelip dükkkanın soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yerine apartman duvarının delinerek girildiğini ve güvenlik kamerası kayıtlarının da silindiğini belirledi. Polis, duvarı delmek için kullandıkları malzemeleri de toplayıp beraberinde götüren kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı soruşturma kapsamında, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, kuyumcu Ahmet Kızıl, zararının yaklaşık 300 bin TL olduğunu belirterek, olayı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalamasını istedi. Kızıl, "Sabah geldiğimizde her şeyin çalındığını gördüm, hepimiz şok olduk. Polis her şeyi araştırıyor, bekliyoruz" dedi.

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