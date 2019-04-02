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Duvarı delip marketi soydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızlar, duvarı delerek girdikleri markette kasada bulunan para ve sigaraları alıp kayıplara karıştı.Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir markette yaşandı.

Duvarı delip marketi soydular

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızlar, duvarı delerek girdikleri markette kasada bulunan para ve sigaraları alıp kayıplara karıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Gece, iş yerinin arka tarafında bulunan duvarı delen hırsızlar Davut Karayağız’a ait markete girdi. Kasayı patlatan hırsızlar para ve sigaraları alarak kayıplara karıştı.
Sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkana gelen Karayağız, marketinin soyulduğunu fark etti. Kayağız’ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinde delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Duvarı delip marketi soydular

Duvarı delip marketi soydular

Duvarı delip marketi soydular

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