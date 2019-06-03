HABER

Duvarı kırıp markete girdiler, içebildikleri kadar kola içtiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 08:22 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir marketin duvarını kırıp içeriye giren iki hırsızın, markette kola içtikleri tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, Doktor Ahmet Sadık Bulvarı'nda ağız maskesi takan iki hırsız, bir firmaya ait süpermarkete havalandırma boşluğu yanındaki duvarı kırarak girdi.

Dolapta bulunan kolalara yönelen hırsızlar, bir miktar kolayı tükettikten sonra alarm çalması üzerine panikledi. Ardından sigara bölümüne giden hırsızlar, buradan yanlarına alabildikleri kadar sigarayı alarak marketten kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelileri market içerisinde aradıktan sonra inceleme yaptı.
Kırılan duvarın yanında hırsızlara ait malzeme bulan ekipler, şüphelilerin marketin içinde kola içtiklerini, kaçarken de yanlarına sigara aldıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsız

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok net mesaj: Başka bir seçeneğimiz yok

ABD'ye çok net mesaj: Başka bir seçeneğimiz yok

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandığa gitti! İşte sonuçlar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

İstanbul'da son sahur gecesi

İstanbul'da son sahur gecesi

Yetkililerden yardım bekliyorlar! 'Geceleri uyuyamıyoruz'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Kadıköy'de korku dolu anlar!

Kadıköy'de korku dolu anlar!

MHP'li başkana sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdılar! Durumu ağır!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.