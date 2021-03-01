HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duvarı yıkan tır davetsiz misafir oldu

Duvarı yıkan tır davetsiz misafir oldu

01.03.2021 07:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de geriye doğru çıkmak isteyen tır sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu, aracın dorsesi bir evin duvarını yıktı.

Denizli’de geriye doğru çıkmak isteyen tır sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu, aracın dorsesi bir evin duvarını yıktı. Evlerinde oturan aile , gürültünün ardından ne olduğunu anlayamadan odanın içinde dorseyi gördü.
Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş G., park halindeki 19 BM 081 plakalı tır ile geriye doğru giderek yola çıkmak istedi. Tır sürücüsü Durmuş G.’nin bir anlık dalgınlığı ile mermer yüklü dorsesi bir evin duvarını yıktı. Her şeyden habersiz evlerinde oturan ise gürültünün ardından neye uğradıklarını şaşırdı. Evlerinin içinde Tırın dorsesini gören aile ne yapacağını ise bilemedi. Dışarıya çıkan aile üyeleri ise durumu sonradan fark etti.
“Bir anda duvar yıkıldı, çok korktum”
Evde yaşayan ailenin yardım sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücü Durmuş G.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Engelli eşi ile birlikte kaldığını belirten Meryem Uslu, “Bir anda duvar yıkıldı, çok korktum. Sonra tır olduğunu fark ettim. Başta ne olduğunu anlayamadığım için dışarı çıkarak yardım istedim. Ablamı ve muhtarı çağırdım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldıEski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı
Şükür duası nasıl yapılır?Şükür duası nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Kafe ve restoranlar açılacak mı, yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısında belli olacak

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu

'Telefonla çok oynuyorsun’ diyerek pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

'Telefonla çok oynuyorsun’ diyerek pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Mart hava durumu)

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.