Duvarı yıkan tır davetsiz misafir oldu

Denizli’de geriye doğru çıkmak isteyen tır sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu, aracın dorsesi bir evin duvarını yıktı. Evlerinde oturan aile , gürültünün ardından ne olduğunu anlayamadan odanın içinde dorseyi gördü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş G., park halindeki 19 BM 081 plakalı tır ile geriye doğru giderek yola çıkmak istedi. Tır sürücüsü Durmuş G.’nin bir anlık dalgınlığı ile mermer yüklü dorsesi bir evin duvarını yıktı. Her şeyden habersiz evlerinde oturan ise gürültünün ardından neye uğradıklarını şaşırdı. Evlerinin içinde Tırın dorsesini gören aile ne yapacağını ise bilemedi. Dışarıya çıkan aile üyeleri ise durumu sonradan fark etti.

“Bir anda duvar yıkıldı, çok korktum”

Evde yaşayan ailenin yardım sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücü Durmuş G.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Engelli eşi ile birlikte kaldığını belirten Meryem Uslu, “Bir anda duvar yıkıldı, çok korktum. Sonra tır olduğunu fark ettim. Başta ne olduğunu anlayamadığım için dışarı çıkarak yardım istedim. Ablamı ve muhtarı çağırdım” dedi.

