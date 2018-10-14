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Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

Evin duvarını tamir etmek isterken bakın ne buldu.

İşte şaşırtan anlar...

Çıkanlar şok etti

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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir kamera bulan tarihçi, içindeki fotoğraflarla şoke oldu.
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İtalya'da kazı sırasında bulunan paralar arkeologları şoka uğrattı.
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Eski sandıktan çıkanlar şoke etti.
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