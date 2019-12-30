Duvarlara yapılan resimlerle "kitap sevgisi" aşılanıyor

Karabük’te öğrenciler tarafından okul koridor duvarlarına kitap resimleri çizilerek, okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

Safranbolu ilçesinde Vilayetler Birliği Ortaokulu’nda 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Taşkan öncülüğünde "öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması" amacıyla öğrenciler tarafından okul koridor duvarlarına kitap resimleri yapıldı.

Çocukların bilişsel, duygusal, gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki eden, kitap sayesinde düşünme, problem çözme ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip olmasına yardımcı olan kitabın koridorlara resmedilmesi, duvarların seçilmesi ile renklendirmesinde okulun tüm öğrencileri görev aldı.

Okul Müdürü Taner Tünay, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bu tür çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çocuklara kitap okuma sevgisi aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Tünay, "’Başarının anahtarı kitap okumak’ sloganıyla yola çıkıyoruz. Başarıyı, kitap okuma sevgisini velilerimiz ve öğrencilerimizle yürütmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız Görsel Sanatlar derslerini de müfredatı okuma ve kitap sevgisi temasıyla işliyorlar. Biraz daha farkındalık oluşturmak, bu farkındalığı okullarımıza taşımak suretiyle çocuklarımız koridorlarımıza kitap sevgisine yönelik ’kitap’ temasıyla resimler çiziyorlar. Hem zevk alıyorlar hem eğleniyorlar hem de kitap okumanın sevgisini de kazanmaya çalışıyorlar" diye konuştu.