MAGAZİN
  4. Duvarlara yazılan yazılar özel ekip tarafından siliniyor

Duvarlara yazılan yazılar özel ekip tarafından siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tarihi yapıların bulunduğu park ve sokaklarda duvarlara yazılan aşk sözleri çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle özel kurulan bir ekip tarafından siliniyor.Şanlıurfa’da tarihi değerlere verilen önem gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ederken, kentin tarihi yapılarına, duvarlarına sprey boyalarla yazılan aşk mesajları çevre ve görüntü kirliğine neden oluyor.

Şanlıurfa’da tarihi yapıların bulunduğu park ve sokaklarda duvarlara yazılan aşk sözleri çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle özel kurulan bir ekip tarafından siliniyor.
Şanlıurfa’da tarihi değerlere verilen önem gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ederken, kentin tarihi yapılarına, duvarlarına sprey boyalarla yazılan aşk mesajları çevre ve görüntü kirliğine neden oluyor. Vatandaşlar duvarlara yazılan yazılara Şanlıurfa’yı turistik açıdan olumsuz etkilediği dikkat çekti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri de kamuya açık alanlardaki parklarda ve yol kenarında duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

“Gençler duvarlara yazı yazmamasını istiyoruz”
Duvarlara yazılan görüntü kirliğine neden olduğu için temizlediklerini belirten belediye personeli Cemal Avcı, “Şanlıurfa genelinde olan parklarda, duvarlarda yazılan yazıları siliyoruz. Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu bozan her türlü çirkin görüntüye müdahale ediyoruz. Zımpara makinelerle duvarları temizliyoruz. Bu duvar yazılarını genellikle geçler yazıyor. Biz her ay çevreye bakım yapıyoruz, yine de yazıları yazıyorlar. Gençlerin bu yazıları yazmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Duvarlara Şanlıurfa’nın tarihi yapıları yapılsın”
Tarihi yapılara yazılan aşk sözlerinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Nurullah Akay, “Duvarlarda yazılan aşk yazıları hiç hoş görünmüyor. Şehrimize böyle yazılar yakışmıyor. Belediye ekipleri yazıları temizliyor, gençler yine de yazılar yazıyor. Vatandaşların çevrede duyarlı olmaları gerekiyor. Burada yaşayan mahalle sakinlerinin dikkat etmelerini öneririm. Duvara yazı yazanların ikaz edilmeleri gerekiyor. Tarihi yapılara yazılan aşk yazıları turistik açıdan şehre zarar veriyor. Gençler böyle alışkanlıklardan vazgeçmelidir. Gençleri uyarmak ve onları iyi işlere yönlendirmeliyiz. Duvarları bu hale getiren de biziz. Herhalde burada aşk acısını çeken var. Bu tip yerleri sanatsal olarak değerlendirebiliriz. Duvarlara Şanlıurfa’nın tarihi yapıları resmedilsin. Güzel resimler yapılırsa çocuklar da yazı yazmaktan çekinirler” ifadelerini kullandı.

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
Karadeniz’in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı’nda inzivaya çekildiKaradeniz’in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı’nda inzivaya çekildi
Yusuf Karul stüdyoya girdiYusuf Karul stüdyoya girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den bir açıklama daha! Kaset iddiası...

Kaset iddiası... Ünlü oyuncunun ablasından bir açıklama daha

Kylie Jenner 1,5 yaşındaki kızı Stormi'ye elmas yüzük mü aldı?

Paylaşımına eleştiri yağdı! Hemen sildi

Karadeniz’in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı’nda inzivaya çekildi

Karadeniz’in sevilen sanatçısı Engin Alptekin İsina Dağı’nda inzivaya çekildi

Yusuf Karul stüdyoya girdi

Yusuf Karul stüdyoya girdi

Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

Nusret Gökçe 'Para parayı çeker' dedi; deste deste Milli Piyango bileti aldı

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.