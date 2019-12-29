Duvarlara yazılan yazılar özel ekip tarafından siliniyor

Şanlıurfa’da tarihi yapıların bulunduğu park ve sokaklarda duvarlara yazılan aşk sözleri çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle özel kurulan bir ekip tarafından siliniyor.

Şanlıurfa’da tarihi değerlere verilen önem gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ederken, kentin tarihi yapılarına, duvarlarına sprey boyalarla yazılan aşk mesajları çevre ve görüntü kirliğine neden oluyor. Vatandaşlar duvarlara yazılan yazılara Şanlıurfa’yı turistik açıdan olumsuz etkilediği dikkat çekti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri de kamuya açık alanlardaki parklarda ve yol kenarında duvarlara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

“Gençler duvarlara yazı yazmamasını istiyoruz”

Duvarlara yazılan görüntü kirliğine neden olduğu için temizlediklerini belirten belediye personeli Cemal Avcı, “Şanlıurfa genelinde olan parklarda, duvarlarda yazılan yazıları siliyoruz. Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu bozan her türlü çirkin görüntüye müdahale ediyoruz. Zımpara makinelerle duvarları temizliyoruz. Bu duvar yazılarını genellikle geçler yazıyor. Biz her ay çevreye bakım yapıyoruz, yine de yazıları yazıyorlar. Gençlerin bu yazıları yazmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.