Duvarları çatlayan evlerinde nöbetleşe uyuyorlar

Büyük endişe yaşayan mahalle sakinleri, heyelan riski nedeniyle evlerinde nöbetleşe uyuyor. Yer altı suları nedeniyle yer yer kayma ve çökmelerin yanı sıra, bazı binalarda da eğilmenin görüldüğü bölgede, yöre sakinleri, geceleri duvarlardan sesler geldiğini söyledi. Mahalleli, tahliye uyarılarına rağmen, gidecekleri yerleri olmadığından, evlerinde korku içinde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı. Gökhan Yılmaz'a ait evde yaşayanlar ise uyarıları dikkate alıp, duvarlarında çatlak oluşan evlerini boşalttı.

'GECELERİ NÖBET TUTUYORUM'

Evinde her geçen gün yeni yeni çatlakların oluştuğunu belirten Fadime Yılmaz, korku içinde her gece nöbet tuttuklarını anlattı. Yılmaz, "Evlerimiz son yıllarda yıkılmaya başladı. Gözle görülür bir şekilde evlerde yamulmalar mevcut. Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. 'Çıkmamız gerektiği' bize söylendi ama gidecek yerimiz yok. Uyku zaten artık haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor gibi. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz. Her çatlama sesinden sonra duvarlardaki yarıkları kontrol ediyorum. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.