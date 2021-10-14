Duvarları hem estetik hem de fonksiyonel alanlara dönüştüren ürün önerileri

Duvarların en fazla boya badana ile yenilendiği, duvara çakılan çivilere sadece çerçevelerin asıldığı günler çok geride kaldı. Şimdi renk renk desen desen duvar kağıtları, dekoratif duvar saatleri ve çerçeveler, duvara sabitlenebilen mini kütüphaneler, birbirinden farklı dizayn edilen raflar ve dolaplar moda. Sizin için duvarları hem fonksiyonel hem de dekoratif hale getiren mucize ürünleri listeledik:

Havada duran kitaplarla misafirlerinizi şaşkına çevirin

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Kitapçı vitrininde sergilenen yeni çıkan kitaplar karşısında kayıtsız kalmak zor. Tercihiniz ister klasiklerden, ister bilim kurgu romanlarından yana olsun; kitap satın almak ve her yeni kitapta yeni bir maceraya dalmak çok keyifli. Tabii bir de kitapları evde de hakkıyla sergileme konusu var! Bir evdeki kitaplar, o evin hem kültürel seviyesine hem de dekorasyonuna yön veriyor.

Karşınızda sizin için seçtiğimiz sihirbaz duvar rafı! Catchme markası ile evlerinize konuk olmaya hazırlanan bu ürün, kitaplarınızın havada asılı duruyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Kalın metal malzemeden oluşan bu raf ile duvarınıza bambaşka bir hava vermek için tıklayın.

Çalışma alanını duvarın içine saklamak mı? Çok iyi fikir!

Teknoloji ve sosyal kısıtlamalar bir araya gelince, evden çalışanların sayısı da iyice artmış durumda. Gündüz saatlerinde herkesin okula ya da işe dağıldığı evlerde, artık saat kaç olursa olsun nüfus azalmıyor. Hal böyle olunca, çalışabilmek için daha fazla alan yaratmak şart. Peki ama nasıl? Sizin için seçtiğimiz Lande markalı duvar tipi laptop dolabı, hem estetik hem de sağlam bir yapıya sahip. Kilitli ve metal ön kapağını açtığınızda bu ürünü çalışma masası olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem kablo giriş bölümleri hem de çizilmeye karşı dayanıklı yapısı ürünü daha işlevsel hale getiriyor.

Hemen tıklayın, dar alanda ne kadar verimli olabileceğinizi herkese gösterin.

Duvarlarınız şans getirsin

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Evin içerisinde bol miktarda duvar askınız varsa kimse kıymetini bilmez. Oysa bu küçük dokunuşların yokluğu tam bir zulüm. Ceketler, şemsiyeler, anahtarlar ve daha niceleri bu askılarda kendilerine yer bulur. Evin tüm yükünü sırtlayan bu pahada hafif, maneviyatta ağır malzemelere biraz da renk gelse fena mı olur? Şans temalı, Stil44 imzalı duvar askısını sizin için seçtik. Aynı zamanda el yapımı olmasıyla da öne çıkan bu ürün, filden at nalına uğur böceğinden dört yapraklı yoncaya ve hatta nara kadar şans getirmesiyle ünlü tüm figürleri içeriyor.

Şans, bolluk ve bereket konularında kendinizi riske atmak istemiyorsanız tıklayın.

Dinlenirken öğrenin: Yaşam alanınızda dev bir dünya haritası

Duvarlarda işlevsellik, her zaman eşya depolamak ya da istiflemek anlamına gelmiyor. Özellikle çocuk odalarında ya da çocuklu ailelerin evlerinin tüm diğer bölümlerinde duvarlar öğretici bir içeriğe de sahip olabilir. Yer anlamında sizi hiçbir zorluğa sokmayacak olan duvar etiketleri, hem dünyanızı renklendirir hem de dünyayı ayağınıza getirir. Sizin için seçtiğimiz dünya haritası şeklindeki duvar stickerı, Tilki Dünyası markasını taşıyor. Ülke adlarından oluşan bu dünya haritası sayesinde, salonda ayaklarınızı pufa uzatıp dinlenirken bir yandan da coğrafya bilginizi taze tutabilirsiniz. Şeffaf folyoya basılan ürün, kendinden yapışkana sahip.

Düz ve temiz yüzeylere uygulayabileceğiniz dünya haritası için tıklayın.

Sıcak bir karşılama kapıda başlar

Eviniz sadece misafirleriniz için değil, sizin günlük yaşantınız için de hoş ve sıcak bir karşılama sunmalı. Bu da işten, okuldan ya da sosyal hayattan döndüğünüzde ilk adımınız olan kapıdan başlamalı. Anahtarlar, posta ya da faturalar gibi ilk anda elinizde olan eşyaları bırakabileceğiniz şık bir düzenleyici; fonksiyonel olmasının yanında içinizi de ısıtabilmeli. Bosphorus markaya sahip iki katlı düzenleyiciyi sizin için seçtik. Doğrudan duvara monte edebileceğiniz bu ürün, anahtarlar ve mektuplar için farklı bölmelere sahip. Sevdikleriniz için sıcak notlar da bırakabileceğiniz ürün, alaşım çelikten oluşuyor.

Hemen tıklayın, mektupların eski zaman ruhunu evinize taşıyın.

Duvar saati deyip geçmeyin

Duvar saati, bir salonda, mutfakta ya da oturma odasında dekorasyonun en önemli tamamlayıcılarından biri. Mobilyalarınıza uyumlu olarak saatte de klasik ya da modern tarzı benimseyebilirsiniz. Sadece işlevselliğe önem veriyorsanız, alarm kurma gibi özellikleri de olan dijital saatler size göre. Ancak eğer dekoratif zevkinizi ön planda tutuyorsanız; onlarca şık alternatif arasından seçim yapmanız gerçekten zor. Madame Coco imzasıyla satın alabileceğiniz Thierry duvar saatini sizin için seçtik. Evin farklı bölümlerine rahatlıkla uyum sağlayabilen bu model, Roma rakamlarından oluşuyor. 40x4x25 cm ebatlarındaki ürün metal ve cam malzemeden üretilmiş durumda.

Renk ve desenleriyle de son derece şık olan bu saati duvarınızla buluşturmak için tıklayın.

Aydınlatın, aydınlanın

Odalardaki aydınlatmanın mutlaka tavandan sarkması gerektiğini kim söylemişti? Ev dekorasyonunda farklı ve ayrıcalıklı olmanın yolu, bazen yalnızca basit kuralları yıkmaktan geçiyor. Aydınlatma tercihinizi duvardan yana kullanırsanız, şatafatlı bir avizeye oranla masrafınız da yarı yarıya azalabilir. Sizin için seçtiğimiz Indigo eskitme boyalı modern duvar lambası, Sinem Avize imzasını taşıyor. Fiyatıyla yüz güldüren ürün, gold tonlarına sahip tasarımıyla da evinize gösterişli bir hava veriyor.

Normal, tasarruflu ya da LED ampul ile kullanabileceğiniz duvar lambası için tıklayın.

Balkon duvarlarını es geçmeyin

Evinizdeki duvarlara alıcı gözle bakarken bahçe ya da balkonunuzdaki duvarları da es geçmeyin. Özellikle cam balkonların kış bahçesine dönüşmesi sadece birkaç küçük dokunuşla mümkün olabiliyor. Eğer çiçek yetiştirmeyi de seviyorsanız, ahşap ve yeşilin uyumu ile dar balkonları bile zenginleştirebilirsiniz. Balkon ya da bahçe duvarlarında çiçeklik kullanmak isterseniz, Filatölye imzalı ahşap rafları sizin için seçtik. Yerden yüksekliği 80 cm, genişliği ise 50 cm olan bu ürün küçük saksılarla rahatlıkla uyum sağlayabilir.

El yapımı olarak, çam malzemeden yapılan ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Anıları çerçevelere sığdırmak zorsa, kolayı var

Mutlu günlerden kalan anıları tek bir çerçeveye sığdırmak mümkün değil. Her kare için ayrı çerçeve satın almaksa hem ekonomik yönden zorlayıcı hem de fotoğraf değiştirmek istediğinizde zahmetli. Neyse ki artık, fotoğraflık olarak kullanabileceğiniz metal panolar var. Bu metal ürünlerin üzerindeki yerleşimi istediğiniz gibi değiştirebilir, dilerseniz araya notlar ve kartlar da ilave edebilirsiniz.

Çalışma odanızda da değerlendirebileceğiniz Starhome imzalı metal İtalyan askılık panoyu sizin için seçtik. 55x75 cm ölçülerine sahip olan ürün siyahın asaletine sahip.

Hemen buraya tıklayın, fotoğraflarınızı sergilemeye başlayın.

Bal petekleri ile göz zevkinize hitap edin

Duvarınızın bir eksiği varsa, o da bal petekleri. İsterseniz saksıyla isterseniz de çerçeveyle süsleyebileceğiniz petek şeklindeki raflar son dönemde trend ürünler listesinde. Minimalist dokunuşlara da yer verebileceğiniz bu raflarda küçük objeler kullanabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz Grootland imzalı ahşap üçlü altıgen duvar rafı seti, doğal ahşaptan üretilen bir ürün.

Yüzde yüz çam ağacı içerikli ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

