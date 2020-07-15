Duvarlarınız için çok şık dekorasyon önerileri! Maskelerin içine toprak koyup...

Mevzu duvarları dekore etmek olduğunda çoğu kişinin aklına yağlı boya tablolar gelir. Tablolar her ne kadar ince bir zevkle seçildiğinde harika görünseler de, duvarında farklı bir tarz görmek isteyenler için yetersiz kalabiliyor. Siz de eşi benzeri olmayan bir duvar dekorasyonu peşindeyseniz, bu listeyi çok seveceksiniz.
Doğadan ilham alınarak yapılan aksesuarların eve canlılık ve yaşam enerjisi taşıdıkları bilinir. Siz de kolaylıkla bulabileceğiniz doğal malzemelerle kendi tablonuzu yapabilirsiniz. Üstelik, ihtiyacınız olan tek şey odun ve taş. Evet, yalnızca bu kadar. Kontrplak bir zemin üzerine farklı boyutlarda kesilmiş odun parçalarını ya da taşları yapıştırdığınızda aslında işiniz bitmiş sayılır. Daha fazla doğallık eklemek için kuru otlar ya da çiçekler, deniz kumu, salyangoz kabukları ya da kökler kullanabilirsiniz. Hatta boyama dahi yapabilirsiniz. Limit hayal gücünüz!
Doğal malzemeleri uygun vernikle cilaladığınızda çok daha parlak ve canlı bir tasarım elde edersiniz. Tarzınıza göre vernikli ya da verniksiz taş ve odunlar kullanabilirsiniz.
Son yılların en popüler dekorasyon ürünlerinden olan makrome süsler, odanızın tasarımını baştan aşağı değiştirecek. Şık görünüşü ve farklı tarzı ile orijinal bir tarz sunan makrome tasarımlar, hayal gücünüze göre şekilden şekle renkten renge girebilir. Ahşap bir çubuk ya da sopayla başlayabileceğiniz makrome macerası, püsküller ve düğümlerle sizi eşsiz bir yolculuğa çıkaracak. Tamamen kendinize özel olarak yapabileceğiniz makrome süslemeleri dekorasyon ürünleri satan herhangi bir mağazadan satın almanız da mümkün.
Ahşap, taş ya da başka herhangi bir malzemeden üretilen maskeleri duvara asabilirsiniz. Fakat, bu arkası kapatılan maskelerin içini toprakla doldurup çiçek saksısı olarak kullanırsanız duvarlarınıza yaşam katabilirsiniz. Sukulent ve sarmaşıklar diktiğinizde, maskelerden sarkan dallar duvarınızda benzersiz bir tasarım oluşturacak. Maske yerine saksı olarak kullanabileceğiniz ve duvara asabileceğiniz her türlü eser ve eşya tercih edilebilir.
Tuhafiyelerden uygun fiyatlara satın alabileceğiniz kasnaklar, her türlü dönüşüme açık birer ham madde gibi görülebilir. Dilerseniz kasnağın çevresini onlarca farklı çeşitte çiçekle donatabilirsiniz. Annelerin sandığında bekleyen eski dantelleri kasnağa gererek nostaljik bir tasarım oluşturabilirsiniz. Daha minimal bir tasarım istiyorsanız, kasnağın bir bölümünü bir dal dolusu yaprakla sarıp diğer bölümünü yalın halde bırakabilirsiniz.
Ayrıca, kasnakları düş kapanlarına çevirerek püsküller ve tüylerle de süsleyebilirsiniz. Bu tarz tasarımlar özellikle bohem dizayna sahip odalara ve genç odalarına harika uyum sağlarlar.