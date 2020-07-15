Duvarlarınız için çok şık dekorasyon önerileri! Maskelerin içine toprak koyup...

Mevzu duvarları dekore etmek olduğunda çoğu kişinin aklına yağlı boya tablolar gelir. Tablolar her ne kadar ince bir zevkle seçildiğinde harika görünseler de, duvarında farklı bir tarz görmek isteyenler için yetersiz kalabiliyor. Siz de eşi benzeri olmayan bir duvar dekorasyonu peşindeyseniz, bu listeyi çok seveceksiniz.

DOĞAYI DÖNÜŞTÜRÜN!

Doğadan ilham alınarak yapılan aksesuarların eve canlılık ve yaşam enerjisi taşıdıkları bilinir. Siz de kolaylıkla bulabileceğiniz doğal malzemelerle kendi tablonuzu yapabilirsiniz. Üstelik, ihtiyacınız olan tek şey odun ve taş. Evet, yalnızca bu kadar. Kontrplak bir zemin üzerine farklı boyutlarda kesilmiş odun parçalarını ya da taşları yapıştırdığınızda aslında işiniz bitmiş sayılır. Daha fazla doğallık eklemek için kuru otlar ya da çiçekler, deniz kumu, salyangoz kabukları ya da kökler kullanabilirsiniz. Hatta boyama dahi yapabilirsiniz. Limit hayal gücünüz!

Doğal malzemeleri uygun vernikle cilaladığınızda çok daha parlak ve canlı bir tasarım elde edersiniz. Tarzınıza göre vernikli ya da verniksiz taş ve odunlar kullanabilirsiniz.