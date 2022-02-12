Duvarlarınızı bir sergi alanına dönüştürmek için şık ve zahmetsiz ipuçları

Duvarda kullanılacak aksesuarların sınırlı sayıda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Duvarları renklendirmek için yapabileceğiniz şeyler sınırsız ve tamamen hayal gücümüze bağlı. Duvar dekorasyonunda kullanabileceğiniz birçok farklı alternatif bulunuyor. Siz de duvarlarınıza hareket katmak isterseniz hazırladığımız ürün önerilerine göz atmaya ne dersiniz? İşte duvarlarınızın albenisini ortaya çıkaracak 10 harika ürün!

1. Sıra dışı bir dekoratif ürün arayanlara

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Klasik manzaralardan sıkıldıysanız ve çok renkli tablolardan hoşlanmıyorsanız TabloCenter 5 Parçalı Kanvas Tablo'ya bayılacağınıza eminiz. Siyah rengin yoğunlukta kullanıldığı tablo sıradanlıktan sıyrılarak evinizde farklılık yaratır. 5 parçadan oluşan tablonun her bir parçası puzzle gibi birleştirilerek tek bir manzara haline getirilir. Kalitesiyle de ön plana çıkan tabloda orijinal boyalar kullanıldığı için insan sağlığına zarar vermez. Bu sayede çok uzun yıllar renklerini ilk günkü gibi koruyabilir. Renk demişken, ana plan ne kadar karanlık olsa da açılan kapıdan içeri süzülen masmavi gökyüzü ve rengarenk balonlar samimi bir hava oluşturur.

2. Geçmişten günümüze bir iz

Anneanne ve babaannelerimizin köy evlerini süsleyen kasnak panolar günümüzde de oldukça moda. Ama modern dokunuşlar ve birtakım değişikliklerle o eski görünümlerinden oldukça farklı. Makrome by GLCN Dantel Kasnak Duvar Dekoru da bunun en güzel örneklerinden biri. Daha çok yastık kılıflarında ve masa örtülerinde kullanılan danteller bu sefer bir kanaviçeyi süslüyor. Ürün, alanda göz alıcı bir etki yaratırken yerleştirildiği duvara da anlam katıyor. Ayrıca mobilyalarla kolayca uyum sağlayarak evinizdeki şıklığa eşlik ediyor. Siz de dantel tasarımı tercih ederek duvarınızı daha nostaljik bir şekilde dekore edebilirsiniz.

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3. Doğayı duvarınızdan izleyebileceğinizi söylesek?

Gökyüzünü kucaklamış gibi duran ağaçlar ve gürül gürül akan derenin sesi insana huzur verir. Peki, bu güzel hissi evinizin duvarlarına taşımaya ne dersiniz? YISURE Orman Dağ Akışı Duvar Halısı, yemyeşil ağaçlarla çevrili dere manzarasını evinize getirerek sizi doğada gibi hissettirir. Belki her istediğinizde şehirden uzaklaşamazsınız ama en azından evinizi doğanın esintileriyle dekore edebilirsiniz. Üstelik kırışmayan, solmayan ve çevre dostu ürünün kullanımı da çok kolay! Kitabınızı ve kahvenizi alın, hafif bir müzik eşliğinde doğanın tadını çıkarın. Dilerseniz ürünün karlı dağ manzaralı diğer modeline de bakabilirsiniz.

4. Duvarlarınızda saatlere yer açın

Evinize zarif bir dekorasyon objesi satın almak isterseniz Vangold Modern Mute DIY Büyük Duvar Saati tam size göre! Gümüş renkli duvar saatini kolayca monte ederek evinize bambaşka bir hava katabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı çıkartmaları, içinden çıkan cetvelli kullanarak orantılı şekilde duvarınıza yerleştirebilirsiniz. Saati kurduktan sonra hediye etiketleri de dilediğiniz yerlere yapıştırarak daha anlamlı bir görsel ortaya çıkarabilirsiniz. Bunların yanı sıra sessiz çalışması da saatin diğer güzel özelliği. Muhteşem tasarımda tik tak sesine yer yok! Bu sayede çalışırken, uyurken ve kitap okurken asla rahatsız olmazsınız.

5. Daha aydınlık ve ferah duvarlar için

Duvar dekorasyonunuzu daha güzel ve güçlü gösterecek objelerden biri de şüphesiz aynalar. Özellikle koltuk ya da konsolun üzerinde son derece şık duran küçük yuvarlak aynalar, evin havasını değiştirir. Bu harika tasarımlardan biri de Hosoncovy PU Deri Yuvarlak Ayna. Duvar aynası sade tasarımıyla salonunuzu süslerken yuvarlak şekliyle eve derin ve otantik bir hava katar. Renk olarak her türlü mobilyaya uyum sağlar. Yüksek çözünürlüklü camı sayesinde kolay deforme olmaz ve yansımaları çok net gösterir. Özellikle açık renklerin hakim olduğu bir salonda çok hoş ışık yansımalarıyla karşılaşmaya hazır olun!

6. Basit ve etkili

Taş tuğlalarla kaplı bir duvarınızın olmasını çok istiyor ama yaptıramıyorsanız doğal taş desenli duvar kağıdını tercih edebilirsiniz. Great Art Fotoğraflı Duvar Kağıdı'nı 3 boyutlu taş desenleriyle gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ürünü ister salon ve mutfakta ister yatak odasında kullanabilirsiniz. Ürünü duvara yapıştırmak da oldukça kolay. Paketi dikkatlice açın ve içinden çıkan tutkalla parçaları duvara yapıştırın. Yalnızca birkaç adımla evinizde nostaljik, sıcak ve samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Dekorasyonunuzun bu yıldız elemanı sayesinde duvar kusurlarınızı gizleyebilir ve ortamın ambiyansını değiştirebilirsiniz.

7. Kim demiş "Objeleri duvarlara taşıyamazsınız." diye?

Duvar rafı, salon, mutfak ya da yatak odası dekorasyonun en önemli tamamlayıcıları arasında yer alır. Tiydem Duvar Rafı, modern ve asil bir duvar dekorasyonu için oldukça ideal. Pratik tasarımıyla istediğiniz yerde kolayca kullanabilirsiniz. Birkaç vida yardımıyla kolayca monte edebileceğiniz ürün sayesinde duvarınızı bir müzeye ya da kütüphaneye çevirebilirsiniz. Raflara kitaplarınızı, süs eşyalarınızı ve minik renkli saksılarınızı yerleştirerek tarzınızı yansıtabilirsiniz. Daha estetik bir görünüm yakalamak isterseniz rafın çevresini LED ışıklarla çevirebilir ya da küçük bir ip yardımıyla fotoğraflarınızı asabilirsiniz. Odanızın dağınık kalmasından hoşlanmıyor ve sevdiğiniz eşyaları duvarda sergilemek istiyorsanız kesinlikle ürüne şans vermelisiniz.

8. Anılarınıza duvarlarınız da ortak olsun

En güzel anılarınızı duvarlarınızda misafir etmek çok güzel bir fikir! Fakat bu noktada çerçeve seçiminden fotoğrafların yerleştirilmesine kadar çok dikkatli olmalısınız. Çünkü fotoğraflarınızı rastgele asmak karmaşık ve düzensiz bir görüntüye sebep olabilir. Tam da bu nedenle SONGMISC Resim Çerçevesi Kolajı'nı sizin için seçtik. Ürün, düz beyaz rengi ve sade tasarımıyla dekorasyonunuza kolayca uyum sağlar. Ürüne en sevdiğiniz 12 adet fotoğrafınızı koyabilirsiniz. En özel günlerinizi, sevdiklerinizin kahkahalarını hatta varsa evcil hayvanınızın fotoğrafını bile burada sergileyebilirsiniz. Duvar dekorasyonunuzda kesinlikle çerçeve kolajına da yer vermelisiniz.

9. "Çığlık" tablosuna bir de bu gözle bakın

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Edvard Munch'ün doğanın çığlığını betimlediği "Çığlık" tablosunu bilmeyen yok. Farklı boyalarla tam dört kez yapılan tablo, birçok filme de ilham oldu. Ama ünlü şaheser bu sefer bir filme değil, başka bir tabloya ilham olmuş. Tablomega Ahşap Tablosu "Çığlık" tablosunun daha modern ve renkli halini beğeninize sunuyor. Tablo, UV baskı makinesi kullanılarak MDF plakalar üzerine yapılır. Solmayan baskısı ile uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Sadece kuru ve yumuşak bezle silerek kolayca temizleyebileceğiniz 3 farklı boyutta hazırlanan tabloya evinizde mutlaka yer açmalısınız.

10. Tabaklar duvarlara

Duvarlarınızda tabaklara yer açmaya ne dersiniz? So Decoration Hasır Duvar Tabağı Seti evinde otantik bir görüntü sergilemek isteyenler için mükemmel bir seçenek olabilir. Afrika'ya özgü desenlerle şekillendirilen ürün, görsel olarak kendine hayran bırakır. Hasır ip ve etnik desenler, ev dekorasyonunuza zenginlik katar, duvarlarınızı ön plana çıkarır. Yapımında porselen yerine hasır ip kullanıldığı için düşse dahi kırılmaz ve formu bozulmaz. Arkalarında asma halkası olduğu için duvara kolayca asılabilir. Farklı boyutlarda tabakların bir arada olduğu ürünle ilgi çekici bir görsel oluşturabilirsiniz.