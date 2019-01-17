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Düvesi 'Ayşegül'ün doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, 1 yaşında giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile süpriz doğum günü yapan kadının görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Düvesi 'Ayşegül'ün doğum gününü kutladı

Serkan KILINÇ/TRABZON,(DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, 1 yaşında giren 'Ayşegül' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile süpriz doğum günü yapan kadının görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Şalpazarı ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kadın, 'Ayşegül' adını verdiği dişi sığıra, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra giren kadının, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. 'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından beğenildi.
'ÇOK MUTLU OLDU'
Birçok hayvansever takipçinin de sosyal medyada paylaştığı görüntülerde kadının, düvesine doğum günü sürprizi yapmak istedğini belirterek, "İyi ki doğmuş. İyi ki aramız da. Ayşegül’ü çocuğum kadar çok sevdiğim için ona bir doğum günü yapayım dedim. İyi ki de benim olmuş. Ayşegül’ün annesinin adı Sarıkız şimdi de bir kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağım" dediği duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Düvesi 'Ayşegül'ün doğum gününü kutladıDüvesi 'Ayşegül'ün doğum gününü kutladıDüvesi 'Ayşegül'ün doğum gününü kutladıDüvesi 'Ayşegül'ün doğum gününü kutladı

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