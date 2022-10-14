Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Başrollerini Caner Topçu, Berk Hakman, Helin Kandemir gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, cesur kıyafet tercihiyle ilgi odağı oldu. Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Rabia Soytürk'e, kısa sürede 300 bine yakın beğeni geldi.

Gecelerde eğlenen Rabia Soytürk'e rol arkadaşı Meltem Akçöl ve Baba dizisinin yıldızı Buse Meral eşlik etti.

Rabia Soytürk'ün paylaşımına ''Bütün güzeller bir arada'' ve ''Resmen ateş ediyorsunuz'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Rabia Soytürk'ün adı, ünlü şarkıcı Sefo ile aşk dedikodularına karışmıştı.

İddialar hakkında suskunluğunu bozan Soytürk, TV100'e yaptığı açıklamada; bir sevgilisi olduğunu ancak bu kişinin Sefo olmadığını söylemişti.

Öte yandan Rabia Soytürk, bir dönem Benim Adım Melek dizisindeki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.



