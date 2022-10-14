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  4. Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

14.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Duy Beni ile adından söz ettiren güzel oyuncu Rabia Soytürk, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Başrollerini Caner Topçu, Berk Hakman, Helin Kandemir gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, cesur kıyafet tercihiyle ilgi odağı oldu. Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Rabia Soytürk'e, kısa sürede 300 bine yakın beğeni geldi.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Gecelerde eğlenen Rabia Soytürk'e rol arkadaşı Meltem Akçöl ve Baba dizisinin yıldızı Buse Meral eşlik etti.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Rabia Soytürk'ün paylaşımına ''Bütün güzeller bir arada'' ve ''Resmen ateş ediyorsunuz'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Rabia Soytürk'ün adı, ünlü şarkıcı Sefo ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

İddialar hakkında suskunluğunu bozan Soytürk, TV100'e yaptığı açıklamada; bir sevgilisi olduğunu ancak bu kişinin Sefo olmadığını söylemişti.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Öte yandan Rabia Soytürk, bir dönem Benim Adım Melek dizisindeki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü


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Berk Hakman Caner Topçu Duy Beni dizisi rabia soytürk Oyuncu dekolte
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